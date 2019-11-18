Оккупанты сегодня нарушали режим тишины на всех направлениях: в ход шло запрещенное оружие

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Сегодня на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, пять обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": недалеко от Крымского - из орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; недалеко от Луганского - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Новотошковского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от Травневого - из станковых противотанковых, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил три обстрела позиций Объединенных сил: дважды возле Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"На протяжении текущих суток потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.