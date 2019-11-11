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Боевики пытаются сорвать процесс разведения сил и средств на Донбассе - Загороднюк

00:53, 11 ноября 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом он сказал в эфире «ТСН.Тиждень» на телеканале «1 + 1», комментируя сегодняшний обстрел боевиками грузовика с украинскими военными.

«С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс ... У нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведение по плану, оно идет по контролируемому сценарию», - сказал министр.

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На уточнение ведущей, если процесс разведения пойдет не «по плану», Загороднюк заметил: «Тогда мы можем в течение очень короткого времени вернуться на наши позиции. И у нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в этом случае».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 ноября, в результате обстрелов получили травмы четверо военнослужащих Объединенных сил.

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Теги: #боевики на Донбассе#разведение сил на Донбассе