Бойцы АТО показали фото последствий обстрелов Песков

Их обстреливают тяжелые пушки и реактивная артиллерия. Только за один день, 5 мая, позиции украинских войск в этом поселке дважды обстреляли из минометов, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, пишет ТСН.

Как следствие — поселок превратился в пустыню с заброшенными розбомбленими многоэтажками и частными домами.

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