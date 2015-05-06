Бойцы АТО показали фото последствий обстрелов Песков
03:28, 06 мая 2015Война
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Защитники поселка Пески под Донецком наблюдают усиление обстрелов от боевиков.
Пески превратильсь в поселок-призрак / facebook.com/kiev1.mvs
Их обстреливают тяжелые пушки и реактивная артиллерия. Только за один день, 5 мая, позиции украинских войск в этом поселке дважды обстреляли из минометов, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, пишет ТСН.
Как следствие — поселок превратился в пустыню с заброшенными розбомбленими многоэтажками и частными домами.
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Фото из одной из самых горячих точек в зоне АТО опубликовал батальон "Киев-1".
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