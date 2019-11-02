Боевики 13 раз обстреляли украинских военных из запрещенных гранатометов – ООС

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

1 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки - из стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – со станковых противотанковых гранатометов; два раза у Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; вблизи Марьинки – из СПГ и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник осуществил 6 обстрелов: у Майорского – со станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; дважды вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Хутора Свободного – из крупнокалиберных пулеметов; возле Троицкого – из автоматических гранатометов.

Вчера, 1 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 ноября завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.