Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, потерь среди украинских военных нет

Противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За текущие сутки контролируемые Россией боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте также"Все хотят мира. Все готовы к разведению": Зеленский рассказал о визите в Золотое (фоторепортаж)

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили три обстрела: недалеко от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 6 раз совершили обстрелы позиций ОС: четыре раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; недалеко от Хутора Вольного - из подствольных гранатометов вблизи Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.

«На протяжении текущих суток потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано», - добавили в штабе.