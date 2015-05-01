За сегодня боевики 29 раз обстреляли силы АТО из минометов, артиллерии и ПТРК

В общем с полуночи до 18 часов бандформирования 29 раз нарушали режим соблюдения прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

«На Донетчине недалеко от населенного пункта Опытное новые сутки для украинских войск начались с обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия. В дальнейшем преступники вели стрельбу по опорному пункту из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров и крупнокалиберных пулеметов», - отмечается в сообщении.

Также враг обстреливал позиции сил АТО вблизи населенных пунктов Пески, Широкине и Майорск из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от Авдеевки – дважды из артиллерии калибра 122 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте такжеБоевики трижды обстреляли из танков позиции украинских войск«В Луганской области преступники трижды обстреляли из автоматических гранатометов наши позиции близ города Счастье. Кроме того, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических гранатометов, стрелкового оружия, противотанкового ракетного комплекса и пулемета по нашим опорных пунктах в районе населенных пунктов Сокольники и Трехизбенка.

Также в указанный период зафиксированы пролеты двух беспилотников противника, которые двигались в направлении Авдеевки», - подчеркивается в сообщении.