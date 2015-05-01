АП: На неконтролируемых территориях находится почти 50-тысячный контингент, который тренируют россияне

Об этом сообщил Радио Свобода заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов.

«Согласно информации, которую мы имеем, на неконтролируемых территориях находится почти 50-тысячный контингент, который сведен в армейские корпуса и тренируется российскими специалистами», – сказал Таранов.

На вопрос, имеет ли Украина ресурсы, чтобы защищаться от такой армии, Таранов заверил, что Вооруженные силы Украины и количественно, и качественно, и технически «отвечают всем вызовам».

Читайте такжеВо время четвертой волны мобилизации каждый восьмой был добровольцем - Порошенко«ВСУ сейчас отвечают всем вызовам, которые есть. Все четыре волны мобилизации, и пятая, что продолжается сейчас, обеспечивают обороноспособность страны. Большой процент тех, кто прошел год войны, на добровольной основе, остаются нести службу. Прежде всего это военнослужащие 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад. Это специалисты, которые имеют боевой опыт», – заверил Таранов.

Также заместитель главы Администрации президента подчеркнул, что украинская армия «не допустит, чтобы установки «Град» противника вышли на такие рубежи, чтобы могли угрожать жизнедеятельности мирного населения» и добавил, что оборона Украины базируется на артиллерии.

Комментируя возможность использования агрессором самолетов против Украины, Таранов заверил, что «к противовоздушной обороне страны готовы».