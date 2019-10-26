ООС: боевики 13 раз били из минометов по украинским военным

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

25 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник осуществил 6 обстрелов: неподалеку Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм; около Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Новозвановки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Хутора Свободного – из стрелкового оружия; возле Луганского – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Золотого-4 (вне участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Луганского – из автоматических гранатометов; в районе Майского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

Вчера, 25 октября, ранения получили три военнослужащих Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР". Противник вел огонь из подствольных гранатометов возле Хутора Свободного и с СПГ – неподалеку Новолуганского.

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.