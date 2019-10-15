Разведение сил вблизи Золотого отложено - ОП

Замглавы Офиса президента также отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранители.

В Офисе президента заверили, что отвод сил в Золотом Луганской области невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.

Об этом заявил заместитель председателя ОПУ Юрий Костюк, пишет Громадське.

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«Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведение - ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось», - сказал он.

Костюк также отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

Как сообщал УНИАН, российские наемники, нарушая минские договоренности, умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.