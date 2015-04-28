Боевики возобновили обстрелы из "Градов" в зоне АТО

Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. "За минувшие сутки противостояние в зоне проведения АТО значительно усилилось. Расширилась география режима прекращения огня со стороны боевиков", - отметил он.

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"Впервые в этом месяце противник применил против наших военных РСЗО "Град". Также по нашим позициям было осуществлено 18 обстрелов из 120-мм минометов и 6 раз противник обстрелял наши позиции из пушек калибра 122-мм", - заявил Александр Мотузяник.

По его словам, также зафиксировано использование танков и зенитных установок противника. Боевики обстреливают мирные населенные пункты. Так, вчера вечером террористы обстреляли из "Градов" поселок Новоласпа Волновахского района Донецкой области.

Также он отметил, что на Мариупольском направлении противник проявил активность в поселке Широкино и Чермалык. На Донецком направлении боевики пытаются найти слабые места в украинской линии обороны в районе аэропорта, эпицентром противостояния являются позиции сил АТО вблизи Авдеевки.

"Противник также нарушал режим тишины в деревнях вокруг города Светлодарск, что севернее оккупированного боевиками Дебальцево", - сообщил Александр Мотузяник.

На Луганском направлении враг пытался спровоцировать украинских военных в районе населенных пунктов, расположенных вблизи Бахмутской трассы. Это поселки Золотое, Сокольники, а также в районе города Счастье.

По информации Госпогранслужбы, за сутки зафиксировано 26 пролетов беспилотных летательных аппаратов противника над позициями сил АТО.