Боевики снова не пустили наблюдателей ОБСЕ в восточную часть Широкино

"Сегодня вновь, уже в третий раз за четыре дня, так называемая "ДНР" не допустила СММ в восточную часть Широкино", - говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook

"Нас лишили возможности доступа к восточной части Широкино местные командиры "ДНР", несмотря на гарантии так называемых лидеров "ДНР", - сказал заместитель главы миссии Александр Хаг.

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Он вновь подчеркнул, что доступ миссии ко всем местам в Украине – это не вопрос переговоров и ограничение свободного доступа мешает мандату, предоставленному СММ 57 государствами-членами ОБСЕ, включая Украину и Российскую Федерацию.