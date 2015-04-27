Силы АТО уничтожили базу боевиков под Горловкой

23:35, 27 апреля 2015
Война
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В селе Кирово под Горловкой бойцы 17-го батальона обнаружили комплекс зданий, в которых месяцами скрывались боевики.

Фото УНІАН

Территория, которую использовали сепаратисты, считается буферной зоной, сообщает ТСН.

Однако это только на карте красиво четкая линия разграничивает враждующие стороны. В реальности эта база все время находилась в тылу украинских войск. Именно отсюда наблюдали за украинскими блокпостами и дорогами.

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Над домом до сих пор торчит мощная радиомачта. Захватить в плен боевиков не удалось.

Те успели отойти посадками до Горловки. База была обустроена среди заброшенных гаражей в конторе бывшей агрофирмы.

По подсчетам военных, она была рассчитана на 50 человек.

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