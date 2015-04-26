Бойцы полка "Днепр-1" уничтожили склад с боеприпасами боевиков вблизи Мариуполя
18:54, 26 апреля 2015Война
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Бойцы полка «Днепр-1» при поддержке Вооруженных Сил Украины уничтожили склад боеприпасов террористов, в котором хранились артиллерийские боекомплекты и вооружения.
Военные уничтожили склад боевиков в Дзержинске / УНИАН
Как сообщила пресс-служба полка на своей странице в Фейсбук, склад располагался в поселке Дзержинск, что близ Мариуполя.
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Кроме того, бойцы полка "Днепр-1" взорвали тяжелую бронетехнику террористов возле с.Саханка, отмечено в сообщении.
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