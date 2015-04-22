В Дзержинске задержали боевика "Градуса", который "служил в ДНР" за 1900 гривень в месяц

В Дзержинске при попытке пересечь линию разграничения задержан боевик по кличке «Градус».

Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области.

Отмечается, что задержанный находился в розыске с июля прошлого года, все это время он скрывался на оккупированной территории Горловки. Боевик был задержан правоохранителями при попытке попасть в поселок Новгородское г. Дзержинска. Задержанный рассказал, что «служил в ДНР» за 1900 гривень в месяц.

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Как рассказал начальник Дзержинского ГО Герман Приступа, сотрудники сектора организации работы блокпостов Дзержинского ГО на территории Новгородского, которое граничит с Горловкой, задержали 26-летнего мужчину. Парень уже почти год был в розыске по подозрению в участии в деятельности незаконных бандформирований.

Задержанный - житель г. Дзержинск. В ходе проверки установлена его причастность к деятельности незаконного военизированного формирования, которое действовало на территории Дзержинска в начале прошлого года в составе террористической организации «ДНР».

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«Следует отметить, что до участия в «ДНР» парень в армии не служил. Он был освобожден от воинской обязанности в связи с тем, что в таком молодом возрасте уже страдал алкоголизмом. Возможно, поэтому и получил такой красноречивый позывной - «Градус», - отметил Приступа.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Ему избрана мера пресечения - арест.