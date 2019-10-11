Более 40% украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией - опрос

Более половины украинцев выступают за то, чтобы оккупированные территории Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на условиях, существовавших до 2014 года.

Более 40% опрошенных граждан Украины считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года.

В частности, социологи попросили оценить ситуацию на востоке Украины.

Так, 40,2% респондентов считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 19,6% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддерживаемый Россией, еще 15,3% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 7,3% - война между Россией и США, и 6,6% - на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик. 11% затруднились ответить.

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Также респондентов попросили оценить политическое будущее территорий «ДНР» и «ЛНР».

Так, большинство граждан Украины, а именно 56% хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, которые были раньше, еще 13,5% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 10,2% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 3,3% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, а 2,9% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации. Кроме того, 2,8% выбрали какой-то другой вариант, а 11,3% - затруднились ответить.

При этом у украинцев спросили, какие бы они поддержали шаги для установления мира на Донбассе.

Так, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают всего 23,5% граждан (против этого выступают 51,6%, а 24,9% - затруднились ответить).

Вместе с тем, всего 11,6% поддержали бы отделение территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР», от Украины (не поддерживают - 73,1%, а 15,2% - затруднились ответить).

Также только 9,8% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70,1%, а 20,2 - затруднились ответить).

Большинство респондентов (56,2%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это всего 26,3% опрошенных, а 17,5% - затруднились ответить).

Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (62,7% ее не поддерживают, поддерживают - 16,6%, и 20,7% - затруднились ответить).

Также преимущественно отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 59,3%, поддерживают - 18,4%, и затруднились ответить - 22,4), отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 59,2%, поддерживают - 19,1%, затруднились ответить - 21,7%), предоставление русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 56%, поддерживают - 29,5%, а 14,4% - затруднились ответить), отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54,4%, поддерживают - 24,7%, затруднились ответить - 20,9%).

Кроме того, 46,8% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают - 35,9%, а 17,3% - затруднились ответить). Вместе с тем, относительное большинство (43,8%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР» (выплату пенсий, зарплат и т.д.) (поддерживают - 33,1%, затруднились ответить - 23,1%).

Противоречивым является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством «ДНР» и «ЛНР» - доля тех, кто поддерживает эту идею (41,5%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (39, 4). Еще 19,1% - затруднились ответить.

В ходе исследования были опрошены 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.