Сейчас вопрос амнистии в связи с войной в Донбассе не обсуждается - президент

Президент подчеркивает, что обычные украинцы, которые там живут, "такие граждане, как мы с вами, которые не с пулеметами стояли, они ни при чем".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что сейчас вопрос амнистии лиц, имеющих отношение к поддержке контролируемых Россией боевиков или к войне на Донбассе, не обсуждается.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

В частности, его спросили об амнистии в рамках реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

"Мы сейчас с вами можем просто философствовать на этот вопрос, то есть это вопрос совсем еще не обсуждается. Но мы понимаем с вами как люди, гражданские люди - гражданские украинцы, которые там живут, обычные граждане, такие граждане, как мы с вами, которые не с пулеметами стояли, они ни при чем", - заявил Зеленский.

Ранее на брифинге Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".