Разведение войск на Донбассе: в "серую зону" могут попасть подконтрольные Киеву территории

По словам заместителя командующего штабом ООС, "это один из вариантов, которые рассматриваются".

Во время разведения сил на Донбассе в «серую зону» могут войти как населенные пункты, которые сейчас контролируют оккупанты, так и населенные пункты, находящиеся под контролем украинских бойцов.

Это следует из слов заместителя командующего штабом Операции объединенных сил (ООС) Богдана Бондаря в программе «Ваша Свобода» на «Радио Свобода», пишет Украинская правда.

Читайте такжеНачальник Генштаба рассказал, где будут новые позиции ВСУ после разведения войскРанее от источников появилась информация, что один из вариантов разведения войск на Донбассе, по которому «серыми зонами» могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты. Также в демилитаризованную зону войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское.

Богдан Бондарь, комментируя это, сказал:

«Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются... Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников – из тех населенных пунктов, которые сейчас пока что не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, в «нормандском формате».

Он рассказал, что представителей общины Золотого приглашали в Станицу Луганскую, чтобы они посмотрели, как там произошло разведения, как обеспечивают пропуск мирного населения.

«На участках Золотое и Петровское мы готовы к разведению, готовы к тому, что выполним взятые на себя обязательства. В то же время противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера (7 октября – ред..), когда находились в районе Золотого наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения», – заявил Бондарь.

По его словам, если будут обстрелы, то действительно время разведения сил и средств будет получать отсрочку, пока не будут соблюдены все условия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Донецкой облгосадминистрации в деталях объяснили, как будет происходить разведение войск в Петровском и Золотом.