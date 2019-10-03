Оккупанты маскируют "Грады", "Гвоздики" и гаубицы на передовых позициях на Донбассе - разведка

Противник активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем.

Российско-оккупационные войска нарушают Минские договоренности в части отвода тяжелой техники и крупнокалиберного вооружения и маскируют 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровые гаубицы "Д-30" на передовых позициях на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"Командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений Минских договоренностей в части, касающейся отвода тяжелой техники от линии столкновения", - заявил он.

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По словам Гуцуляка, с 1 октября начаты работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В то же время, как сказал представитель Минобороны, противник активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем, в том числе в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов.

"Подразделения Объединенных сил мужественно защищают Украину на линии боевого столкновения, и находятся наготове к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнул Гуцуляк.