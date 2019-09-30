Боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

В воскресенье, 29 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

трижды вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Читайте также"Они не могут смириться": ветеран АТО рассказал о деятельности украинских партизан в ОРДЛО

по два раза неподалеку Водяного и Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Песков – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Опросного, Авдеевки, Невельского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новгородского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Хутора Вольного– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Читайте такжеВернуть РФ "долг" за Курилы: доброволец рассказал об иностранцах со всего мира на стороне сил ООС

вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов удалось избежать.