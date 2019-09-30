Боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных
В воскресенье, 29 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 15 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
трижды вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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по два раза неподалеку Водяного и Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Песков – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Опросного, Авдеевки, Невельского – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Луганского – из миномета калибра 120 мм;
неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новгородского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Хутора Вольного– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия;
вблизи Водяного – из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.
На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов удалось избежать.