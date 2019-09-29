За сутки украинские позиции на Донбассе обстреляли более 20 раз

Враг бил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В течение минувших суток, 28 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов удалось избежать.

Читайте такжеРоссия поставляет на Донбасс поврежденные боеприпасы – разведка

Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в бою с оккупантами на Донбассе погиб лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив.