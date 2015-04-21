Беспилотник снял большую бронегрупу боевиков с танками под Мариуполем (видео)
16:46, 21 апреля 2015Война
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Разведка батальона специального назначения «Днепр-1» обнаружила под Мариуполем большую бронегрупу террористов «ДНР».
Как сообщает мариупольский интернет-ресурс 0629, бойцы «Днепра-1» с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружил под Мариуполем семь танков и 16 Бтров террористов.
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По информации пресс-службы полка, бронегрупу обнаружили в 8 километрах от линии разграничения, на территории Безымянного.
Также зафиксирован 31 «Урал» и одна радиолокационная станция.
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