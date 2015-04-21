РФ за 2 месяца перекинула на Донбасс 200 танков, 70 "Градов" и 45 БТРов

Об этом на своей странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По результатам проведения OSINT-разведки и обобщения данных сети группы ИС экспертами ИС было подсчитано приблизительное количество боевой техники и вспомогательных средств, завезенных Россией на Донбасс после подписания минских соглашений и по состоянию на 20 апреля", - отметил он.

Читайте такжеВ Донецке боевики продолжают формирование бронегрупп - Тымчук

В частности, по данным Дмитрия Тымчука, "за 2 последних месяца в российских "магазинах" было "куплено" и доставлено "мирным жителям" Донбасса: около 70 единиц РСЗО (в том числе "Торнадо"); порядка 30 единиц БМП; порядка 45 единиц БТР; около 200 танков (в том числе Т-80); около 900 грузовых автомобилей с боеприпасами и прочими средствами материально-технического обеспечения".

"Данные о количестве завезенных на Донбасс артиллерийских установок и минометов – спорные, поэтому не приводятся. По самым скромным подсчетам, на Донбасс, благодаря услугам РЖД, было завезено до 150 железнодорожных цистерн с топливом. Информация о количестве топливозаправщиков, заехавших в Украину отсутствует, но такие факты неоднократно имели место", - подчеркнул он.