Боевики 13 раз стреляли гранатометами по украинским позициям – ООС

Боевики продолжают нарушать тишину, используя запрещенное Минском оружие.

21 сентября российские боевики и наемники России осуществили 13 обстрелов.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

В частности, четыре раза неподалеку Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, дважды обстреливал неподалеку Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также – вблизи Новотроицкого и Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку от Южного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки – из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Майорского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского, а также Луганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил недалеко от Николаевки из стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, в июне состоялось разведения подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины и боевиков вблизи Станицы Луганской.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что следующим этапом прекращения огня на Донбассе будет разведение войск в Петровском и Золотом.

18 сентября после заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что представители РФ заблокировали определение возможной даты разведения войск в районе Золотого и Петровского.