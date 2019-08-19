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Уничтожение вражеских БМП на Донбассе попало на видео

16:25, 19 августа 2019
Война
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Украинские бойцы передали фонду "Вернись живым" видео уничтожения вблизи Донецка БМП оккупантов до объявления перемирия на Донбассе.

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"Наши военнослужащие заметили, как на территорию бывшей шахты неподалеку от оккупированного Донецка заехали две БМП террористов. И не просто заехали, а периодически выдвигались, чтобы "поработать" по позициям украинских военных", - говорится в подписи к видеозаписи, опубликованной "Вернись живым".

С помощью коптера, который передал фонд, украинские военные вычислили координаты цели.

"Три выстрела – три попадания. И минус две вражеские БМП... Боевики приехали за ними ночью и вытаскивали на буксире", - говорится в сообщении.

Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео ликвидации замаскированных позиций террористов на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#БМП