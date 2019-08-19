Уничтожение вражеских БМП на Донбассе попало на видео

События, запечатленные на видео, происходили еще до объявления перемирия.

Украинские бойцы передали фонду "Вернись живым" видео уничтожения вблизи Донецка БМП оккупантов до объявления перемирия на Донбассе.

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"Наши военнослужащие заметили, как на территорию бывшей шахты неподалеку от оккупированного Донецка заехали две БМП террористов. И не просто заехали, а периодически выдвигались, чтобы "поработать" по позициям украинских военных", - говорится в подписи к видеозаписи, опубликованной "Вернись живым".

С помощью коптера, который передал фонд, украинские военные вычислили координаты цели.

"Три выстрела – три попадания. И минус две вражеские БМП... Боевики приехали за ними ночью и вытаскивали на буксире", - говорится в сообщении.

Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео ликвидации замаскированных позиций террористов на Донбассе.