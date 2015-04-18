В Трехизбенке идет бой между боевиками и украинскими военными - Москаль

В Трехизбенке идет бой между боевиками и украинскими военными.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«Сегодня в 10.30 утра в Трехизбенке вспыхнул бой между украинскими военными и террористами. В эти минуты (по состоянию на 11.00) столкновение все еще продолжается», - отмечает пресс-служба.

Сообщается, что «группа боевиков подошла к разрушенному мосту через Северский Донец, по которому проходит линия разграничения огня, и обстреливает позиции наших силовиков из миномета, а также крупнокалиберных пулеметов и зенитной скорострельной пушки».

Читайте такжеБоевики продолжают провокации и обстреливают украинских военных и мирное население«Украинские военные ведут ответный огонь, звуки боя слышны в селе и на окраинах. Данных о пострадавших пока не поступало», - отмечает пресс-служба.