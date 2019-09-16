Арестован "министр" внутренних дел "ЛНР" - СМИ

Источники СМИ также сообщают об открытии против Корнета уголовного дела.

«Министр» внутренних дел «ЛНР» Игорь Корнет смещен со своей должности и арестован. Сейчас проходят обыски по месту его жительства и работы.

Об этом сообщает «ОстроВ», ссылаясь на источники в Луганске.

Официального подтверждения этой информации на информационных ресурсах, работающих на оккупированной территории, нет.

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Источники также сообщают об открытии против Корнета уголовного дела.

Обыски проходят также в кабинетах заместителей «министра».

Ранее, в закрытых группах «русскомирцев» в социальных сетях сообщалось, что Корнет готовится сбежать в Россию.

Конфликт между главой «МВД» Корнетом и нынешним «главой республики» Леонидом Пасечником возник с первых дней пребывания последнего на должности.

Организовав, по факту, путч против бывшего «главы республики» Игоря Плотницкого, Корнет был неудовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе «МГБ ЛНР» Пасечнику.