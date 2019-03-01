Главарь "ЛНР" смертельно болен, в Кремле ищут ему замену - блогер

Сообщается, что террористу якобы осталось жить до 6 месяцев.

В сети появилась информация, что главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник смертельно болен.

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Об этом сообщает блогер "Фашик Донецкий" в своем Телеграм-канале. Отмечается, что главный боевик "ЛНР" неизлечимо болен неоперабельным заболеванием, ему якобы осталось жить 3-6 месяцев.

"Сейчас в Кремле происходят консультации касательно кандидатуры следующего главаря "ЛНР". Рассматривается кандидатура Игоря Плотницкого. Жаба возвращается?", – сказано в сообщении.

Ранее с сети сообщили, что главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пропал из общественной жизни псевдореспублики из-за отъезда в Россию.