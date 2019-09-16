Волкер заявил о готовности Запада помочь России найти легкий путь для отступления с Донбасса

Спецпредставитель США отметил, что Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе.

Участники "Нормандской четверки" и США готовы помочь России найти "легкий путь", чтобы уйти с оккупированных украинских территорий.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "1+1".

Читайте такжеРоссия будет продолжать войну с низкой интенсивностью - Волкер

"Думаю, есть причины почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивее, более антироссийская и прозападная, чем когда-либо ранее. Так, Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это", - сказал Волкер.

Дипломат также указал на готовность всех участников переговорного процесса помочь России выйти из конфликта в "легкий способ".

"И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это", - отметил Волкер.

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что "формула Штайнмайера" может быть применена только после проведения выборов на оккупированной территории, которые, в свою очередь, должны произойти после достижения всех моментов безопасности.