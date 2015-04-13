В течение суток боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие - спикер по вопросам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО подполковник Александр Мотузяник.

Он отметил, что в течение последних суток противник в зоне АТО применял вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями, - это произошло на Донецком и Мариупольском направлениях. В частности, зафиксировано 9 обстрелов позиций украинских силовиков со 120-миллиметровых минометов и 8 случаев применения 122-миллиметровой артиллерии.

Мотузяник сообщил, что возле Широкино также находятся наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в своем докладе «подтвердили, что незаконные вооруженные формирования выпустили по меньшей мере 49 снарядов и применили 122-миллиметровую артиллерию по позициям украинских военных».

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«Также боевики отказали наблюдателям в доступе к населенному пункту Широкино», - отметил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО.

Он подчеркнул, что председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан уже привлек внимание к грубым нарушениям Минских договоренностей со стороны пророссийских бандформирований.

«Украина выполняет все пункты Минских соглашений, а наши силы стреляют в ответ лишь в случае прямой угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих», - подчеркнул Мотузяник.

Он также отметил, что боевики нанесли четыре удара по позициям сил АТО огнем танков. Самыми горячими точками были населенные пункты близ Донецкого аэропорта, - это, прежде всего, поселок Пески, Опытное, Авдеевка, район шахты «Путиловская».