ОБСЕ зафиксировала бои возле Донецка и Широкино

Об этом заявил глава миссии СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан, пишет Украинская правда.

Апакан выразил тревогу в связи с возобновлением насилия в Широкино в субботу и воскресенье, а также в окрестностях аэропорта Донецка и призвал все стороны к сдержанности.

По его словам, наблюдатели смогли попасть в Широкино за время нескольких дней затишья, чтобы оценить гуманитарные потребности оставшего в поселке местного населения.

"Наблюдатели зафиксировали серьезные разрушения в городе, а также наличие огромного количества неразорвавшихся боеприпасов", - заявил Апакан.

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По его словам, в субботу вечером наблюдатели ОБСЕ зафиксировали возобновление перестрелок между сторонами конфликта в Бердянском и Широкино.

Также глава СММ ОБСЕ призвал все стороны проявляь максимальную сдержанность и соблюдать обязательства, закрепленные в Минских соглашениях.

"Мы надеемся на длительное, стабильное и всеобъемлющее прекращение огня, который уже уничтожил множество жизней и инфраструктуру", - подчеркнул Апакан.