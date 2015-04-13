Боевики с вечера 18 раз обстреляли позиции военных на Донбассе - пресс-центр АТО

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, праздник Пасхи не помешал российско-террористическим войскам цинично нарушать договоренности по отводу крупнокалиберной артиллерии от линии разграничения и соблюдения режима тишины.

«Наиболее интенсивный огонь враг вел в Донецкой области. Из артиллерии калибра 122 миллиметра, танков, минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник 7 раз обстрелял наши позиций в районе населенного пункта Опытное, 6 раз - в районе населенного пункта Широкино, 4 раза - в районе Песков», - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, согласно сообщению, на Луганщине боевики с 20:25 до 21:00 обстреливали блокпост украинских военных вблизи Трехизбенки.

Кроме того, в районе Старобельска, Трехизбенка, Счастье, Новотошкивкы, Станицы Луганской, Сокольники было зафиксировано 6 разведывательных пролетов вражеских беспилотников.

В пресс-центре АТО отмечают, что обстрелов населенных пунктов в указанный период не произошло.