Вблизи Трехизбенки на Луганщине ночью произошел бой военных с боевиками - Москаль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

На окраине Трехизбенки вчера ночью между украинскими силовиками и боевиками завязался бой. После 20.00 диверсионно-разведывательная группа террористов приблизилась непосредственно к разрушенному мосту через Северский Донец (по руслу которого проходит линия разграничения) и открыла огонь по позициям наших военных. Бой с небольшими перерывами продолжался более двух часов, в его ходе было использовано не только стрелковое оружие, но и автоматические гранатометы. После полуночи боевики отошли. Никто из украинских военных не погиб и не ранен.

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Еще одной горячей точкой этой ночи стала автодорога Бахмутка. Начиная с 2.00 и до 5.30 29-й блокпост украинских силовиков испытал периодические обстрелы со стороны с. Желобок, оккупированного российскими регулярными войсками. По украинских военным стреляли, в том числе с танка. Информации о раненых или погибших не поступало.

В Троицком (Попаснянский район) опорные пункты украинских военных боевики неоднократно обстреливали из автоматического оружия. Последний обстрел был сегодня в 4.00, раненых или погибших нет.

В остальных населенных пунктах на линии разграничения огня было тихо. Впервые за длительный период времени ночью не зафиксировано боевых действий в Крымском, возле Бахмутки. Последние перестрелки произошли там вчера около 20.00.