Военные награждены за мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 58 военнослужащих государственными наградами, 16 бойцов награждены посмертно.

Об этом говорится в указе главы государства №625 от 23 августа.

Президент постановил наградить военных за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден подполковник Николай Кудря, орденом "За мужество" II степени - старший лейтенант Виктор Пятка, старший сержант Руслан Сиксой и сержант Ирина Шевченко.

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Кроме того, орденом "За мужество" III степени награждены солдат Антона Безверхний (посмертно), старший солдат Богдана Бигус (посмертно), прапорщик Сергей Василенко, прапорщик Василий Джус (посмертно), прапорщик Вячеслав Кубрак, матрос Василий Курдов (посмертно), младший сержант Эдуард Лазарев (посмертно), старший солдат Александр Лин (посмертно), старший солдат Антон Ляхов, старший матрос Сергей Майборода (посмертно), солдат Александр Оловаренко, майор Антон Письменский, матрос Богдан Постоялко, матрос Владислав Рак (посмертно), младший лейтенант Роман Романенко (посмертно), солдат Борис Степанченко, старшина Александр Сфинкс, солдат Александр Ципенко (посмертно), солдат Сергей Шандра (посмертно), старший матрос Александр Шарко (посмертно) и солдат Роман Шкумат.

Также медалью "За воинскую службу Украине" награждены сержант Дмитрий Дузь, старшина Николай Ливитчук, старший солдат Ивана Сиренко (посмертно), младший сержант Юрий Тимошенко и капитан Александр Шунькин.

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Медалью "Защитнику Отечества" награждены младший сержант Сергей Абросимов, старший матрос Александр Алексеев, старший матрос Роман Бондаренко, старшина Николай Булик, старший солдат Вадим Вандер, старший сержант Андрей Галун, старший матрос Дмитрий Гачик, матрос Сергей Герасименко, старший солдат Максим Грабовский, матрос Владислав Журавлев, старший матрос Евгений Захарченко, старший матрос Людмила Иванова, матрос Артем Киселев, матрос Владислав Коврижных, сержант Григорий Коржик, старший прапорщик Вячеслав Лысенко, сержант Сергей Лобода, сержант Василий Мурий, матрос Сергей Новак, старший матрос Иван Масло, солдат Михаил Петрик, старший матрос Дмитрий Саржевский, старший солдат Константин Сергиенко, старший сержант Роман Федченко, старший солдат Василий Цимбота, старший матрос Максим Шенкевич, младший сержант Владислав Шкеул и лейтенант Дмитрий Яковец.

Как сообщал УНИАН, во время торжественных мероприятий на Майдане Независимости Владимир Зеленский вручил награды украинским военным, спасателям, врачам, учителям и волонтерам.