Скидывают бомбы на головы: на Донбассе боевики используют самодельные ударные дроны (видео)

По словам военных, именно такие самодельные ударные дроны, самое страшное из всего, что может забрать жизнь.

Беспилотники боевиков на приморском участке фронта не только наводят огонь, но и бросают на головы украинских воинов бомбы. Именно такие самодельные ударные дроны – самое страшное оружие, что может забрать жизнь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У Водяного над позициями оккупантов появился вражеский триколор, как только в Минске договорились прекратить огонь, говорят украинские военные.

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Только наступает темнота - боевики начинают стрелять. Прошлой ночью, на позициях в течение трех часов свистели пули и взрывались реактивные гранаты. "Всю ночь бомбили. РПГ – постоянно. Им на перемирие абсолютно безразлично", - говорит военный с позывным "Мишаня".

Единственный вариант ответа на вражеский огонь – дать отпор. Иначе на передовой – не получается. "Только адекватный ответ, чтобы просто погасить их огонь. И все", - добавляет "Мишаня".

Морпехи рассказывают, что вражеские "подарки" падают с неба с беспилотников. "Он тихий, а потому не знаешь, с какой стороны прилетит", - говорит морской пехотинец "Док".

По его словам, именно такие самодельные ударные дроны, самое страшное из всего, что может забрать жизнь. "Это, пожалуй, самое страшное оружие. Она непредсказуема, потому что не слышно, как она летит", - говорит он.