Украинская разведка зафиксировала на видео скопление техники боевиков в Донецке

Как отмечается на видео, обнародованном 5 каналом, видно более 70 единиц тяжелых военных машин, в том числе танки, САУ, которые должны были быть отведены согласно Минским соглашениям, а также бензовозы, БТР и др.

Кроме этого, как предположили разведчики, большое число техники может быть спрятано в ангарах, которые находятся практически в центре города.

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«Мы можем заметить, что здесь очень большие склады…в соотношении размеров техники со складами мы можем только догадываться, какие сюрпризы находятся там», - отмечает разведчик, фигурирующий на видео.

Стоит отметить, что, согласно видео разведки, стадион Донбасс-арена остается практически целым.

По словам разведчиков, на видео глобальных разрушений в Донецке не наблюдается, в отличии от поселка Пески.