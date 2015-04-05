Боевики снова обстреляли Пески и Опытное - пресс-центр АТО

08:10, 05 апреля 2015
Война
2820

В субботу, 4 апреля, с 18 часов вечера до полуночи ситуация в зоне АТО оставалась неспокойной, за это время зафиксировано 14 случаев нарушений боевиками режима прекращения огня.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице Facebook.

"Наибольшая активность врага фиксируется вблизи Донецка. В 19.55 враг обстрелял из минометов позиции наших войск в районе поселка Гранитное. В 20.35 - опорные пункты в районе населенных пунктов Пески и Опытное", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли позиции АТО в Широкино

Как отмечается, в основном в ходе вооруженных провокаций террористы использовали стрелковое оружие. В то же время, преступники неоднократно открывали минометный огонь, а также огонь из бронетехники.

Кроме того, по данным пресс-центра, вдоль линии разграничения на Донетчине враг из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции военных вблизи Майорска, Марьинки, Опытного и Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, с 18 часов до полуночи 3 апреля боевики обстреливали Авдеевку, Пески и Опытное.

4 квітня з 18 години вечора до півночі ситуація у зоні АТО залишалася неспокійною. За цей час зафіксовано 14 випадків по...

Posted by Прес-центр АТО on 4 Апрель 2015 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter