Боевики снова обстреляли Пески и Опытное - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице Facebook.

"Наибольшая активность врага фиксируется вблизи Донецка. В 19.55 враг обстрелял из минометов позиции наших войск в районе поселка Гранитное. В 20.35 - опорные пункты в районе населенных пунктов Пески и Опытное", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли позиции АТО в Широкино

Как отмечается, в основном в ходе вооруженных провокаций террористы использовали стрелковое оружие. В то же время, преступники неоднократно открывали минометный огонь, а также огонь из бронетехники.

Кроме того, по данным пресс-центра, вдоль линии разграничения на Донетчине враг из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции военных вблизи Майорска, Марьинки, Опытного и Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, с 18 часов до полуночи 3 апреля боевики обстреливали Авдеевку, Пески и Опытное.