Боевики снова обстреляли Пески и Опытное - пресс-центр АТО
В субботу, 4 апреля, с 18 часов вечера до полуночи ситуация в зоне АТО оставалась неспокойной, за это время зафиксировано 14 случаев нарушений боевиками режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице Facebook.
"Наибольшая активность врага фиксируется вблизи Донецка. В 19.55 враг обстрелял из минометов позиции наших войск в районе поселка Гранитное. В 20.35 - опорные пункты в районе населенных пунктов Пески и Опытное", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в основном в ходе вооруженных провокаций террористы использовали стрелковое оружие. В то же время, преступники неоднократно открывали минометный огонь, а также огонь из бронетехники.
Кроме того, по данным пресс-центра, вдоль линии разграничения на Донетчине враг из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции военных вблизи Майорска, Марьинки, Опытного и Авдеевки.
Как сообщал УНИАН, с 18 часов до полуночи 3 апреля боевики обстреливали Авдеевку, Пески и Опытное.
4 квітня з 18 години вечора до півночі ситуація у зоні АТО залишалася неспокійною. За цей час зафіксовано 14 випадків по...Posted by Прес-центр АТО on 4 Апрель 2015 г.