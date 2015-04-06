Замкомандующего АТО: Боевики готовят наступление на Станицу Луганскую

Об этом сообщил замкомандующего АТО полковник Валентин Федичев, пишет Украинская правда.

"В рядах "ЛНР" продолжаются зачистки боевиков-"казачков", которые упорно не желают переходить под контроль лидера организации Игоря Плотницкого. Зачистку проводят подразделения 4-й бригады так называемой "народной милиции ЛНР". вечером 3 апреля в с.Петровское возле Красного Луча направилась колона из 4 автомобилей "Урал" с вооруженными людьми для проведения зачисток", - сообщил Федичев.

По его словам, в Перевальске местным "казакам" ультиматум – до конца дня 4 апреля перейти в полное подчинение "ЛНР".

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"Перед этим, в ходе вооруженных столкновений с "правоверными" боевиками "ЛНР" один "казак" был убит, несколько ранено и арестовано", - добавил он.

По данным Федичева, основную ударную силу "народной милиции ЛНР" составляют российские наемники.

"3 апреля казаки решительно отказывались выполнять требования Плотницкого об их разоружении. Вся имеющаяся у луганских казаков артиллерия (включая 122-мм САУ "Гвоздика", которую они якобы давным-давно отвели от лини фронта) была развернута в сторону Луганска для противодействия отрядам 2-го АК "ЛНР", - заявил Федичев.

"Чтобы отвлечь луганских казаков от борьбы с "ЛНР", российские кураторы задумали развязать в ближайшие дни наступление на Станицу Луганскую", - добавил он.

Также он отметил, что "казаки не простили убийство коменданта Первомайска и в отместку взорвали помещение оккупационной комендатуры", при этом руководство "ЛНР" во взрыве комендатуры "обвинило" украинскую власть.