Украина готовится к дальнейшей агрессии со стороны России - посол Украины в Польше

Украина готовится к тому, что Россия будет продолжать свое наступление.

Об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Европейская правда.

"Скажу так: Путин непредсказуем, Москва непредсказуема. Недавно показан на российском телевидении фильм об аннексии Крыма. Россия называет эту аннексию возвращением обратно на родину", - сказал он.

"Так она оправдывает грубое нарушение международного права. Аналогичным образом можно оправдать дальнейшую агрессию или в Украине, или против других целей", - добавил посол.

"По нашим оценкам, и к этому мы готовимся, Россия будет продолжать свое наступление на Украину", - подчеркнул Дещица.

По его словам, агрессия РФ может распространиться и на другие страны региона.

"Россияне считают, если международное сообщество согласилось на аннексию Крыма, они могут идти вперед. Мы знаем, что если Украина не остановит российскую агрессию, она может распространиться и на другие страны региона", - отметил Дещица.

Читайте такжеБоевики для дискредитации укранских военных обстреляли Донецк Посол также подчеркнул, что Германия и Франция также несут ответственность за Минск-2, и если договоренность не будет выполнена, то Украина потребует расширения санкций против РФ.

"Мы будем требовать от Парижа и Берлина, чтобы их действия были более решительными, что эти страны были более решительными в реализации и расширении санкций", - подчеркнул украинский дипломат.