Путину плевать на Россию, он думает только о себе - экс-инвестор

Об этом в интервью австрийскому изданию Der Standard рассказал бывший американский инвестор Уильям Браудер, который много лет работал на российском рынке, а ныне был объявлен персоной нон грата в России, пишет ZN.

По словам бизнесмена, на Западе ошибаются, когда считают Путина националистом и империалистом.

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"На самом деле его совершенно не волнует, сколько людей умирает в России. Ему не сложно врать западным политикам. С самого начала его интересовали только две вещи: увеличение личного богатства и власть. На Западе часто изображают образ Путина, якобы он националист. Но это не так. Путину плевать на Россию, он думает только о себе. Если бы страна действительно была важна для него, он бы не убивал таких людей, как Сергей Магнитский, а разобрался бы с людьми, которые украли 230 миллионов долларов у государства", - сказал Браудер.

Он также рассказал, при каких условиях Путин остановится и откажется от агрессивной политики.

По его мнению, этого не произойдет, если Запад и дальше будет пытаться остановить военную агрессию дипломатией.

"В Европе и США политики принимают желаемое за действительное, думая, что с помощью переговоров смогут добиться возвращения жизни и способа ведения дел, как было до конфликта. Я десять лет тесно сотрудничал с Путиным и могу кое-что сказать о его характере. Ни одного шанса вернуть все, как было, нет", - убеждает бизнесмен.

По его словам, Западу придется или применить физическую силу против России, чтобы остановить ее агрессию, или создать такие условия, чтобы продолжение войны для нее стало слишком дорогим.

Одним из инструментов в создании таких условий, по мнению Браудера, могло бы стать отключение России от системы SWIFT и арест счетов и активов всех друзей-олигархов Путина. Это могло бы создать серьезные проблемы для Кремля.