В оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов для уничтожения камер наблюдения СММ ОБСЕ - ООС

Благодаря камерам видеонаблюдения СММ ОБСЕ фиксирует факты нарушения боевиками режима прекращения огня.

В оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов для уничтожения видеокамер наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые размещены на отдельных участках линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook со ссылкой на командование ООС.

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"По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения, что будет дополнительным свидетельством коварства российских оккупационных войск и пренебрежение ими международными договоренностями", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ онлайн видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

"С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, которая контролируется правительством Украины", - заявили в ООС.

Как сообщал УНИАН, в первый день "хлебного перемирие" на Донбассе ОБСЕ зафиксировало 75 нарушений режима прекращения огня.