"Хлебное перемирие" на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня

С полуночи 21 июня на Донбассе наступил режим прекращения огня. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что договоренности не соблюдаются.

С 00.01 до 16.00 21 июля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, сообщается на сайте миссии.

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"Миссия зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня (три взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия). Практически все нарушения режима прекращения огня (74, включая два взрыва) зафиксированы в период между 0.01 и 8.00 в Луганской области, в районах к востоку от населенного пункта Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле населенного пункта Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала один взрыв в Донецкой области недалеко от населенного пункта Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка)", – говорится в сообщении.

В ОБСЕ подчеркнули, что в период между 12.01 и 16.00 нарушения режима прекращения огня не были зафиксированы.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что с начала суток 21 июля обстрелов не зафиксировано. Двое военных в этот день подорвались на неизвестном устройстве и погибли.