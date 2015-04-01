Наиболее сложная ситуация в зоне АТО сохраняется вблизи Авдеевки и под Мариуполем - штаб

В зоне АТО наиболее сложная ситуация сохраняется вблизи Авдеевки и в поселке Широкино под Мариуполем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Беспокойной остается обстановка вблизи Авдеевки. Вчера против наших военнослужащих боевики применили бронетехнику, ствольную артиллерию, 120-мм минометы», - отметил он.

«Наиболее ожесточенные столкновения происходят в поселке Широкино, вчера там длился многочасовой бой. Боевики предприняли попытку штурма нашего ротного опорного пункта с применением танков и 120-мм минометов, которые должны быть отведены в соответствии с Минскими договоренностями», - добавил Лысенко.