«Азов» сообщил об отражении атаки в Широкино

03:39, 01 апреля 2015
Война
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Бойцы полка «Азов» отбили атаку боевиков в поселке Широкино Донецкой области.

REUTERS

Об этом сообщает полк "Азов" на странице в Facebook.

"Из радиоперехвата удалось узнать, что вследствие удачного ответа наших военных, минимум трое убитых среди боевиков.

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Полк "Азов" продолжает удерживать позиции в с. Широкино", - сказано в сообщении.

Ранее в "Азове" сообщали, что в Широкино больше двух часов идет бой, боевики ведут огонь из артиллерии и минометов.

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