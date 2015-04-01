«Азов» сообщил об отражении атаки в Широкино
03:39, 01 апреля 2015Война
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Бойцы полка «Азов» отбили атаку боевиков в поселке Широкино Донецкой области.
REUTERS
Об этом сообщает полк "Азов" на странице в Facebook.
"Из радиоперехвата удалось узнать, что вследствие удачного ответа наших военных, минимум трое убитых среди боевиков.
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Полк "Азов" продолжает удерживать позиции в с. Широкино", - сказано в сообщении.
Ранее в "Азове" сообщали, что в Широкино больше двух часов идет бой, боевики ведут огонь из артиллерии и минометов.
В Широкино не стреляют только последние несколько часов
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