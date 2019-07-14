Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинских военных, потерь нет

Потери противника в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

На Донбассе с начала сегодняшних суток боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута.

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По его словам, на Луганском направлении противник в начале суток в течение получаса обстреливал со стороны оккупированного населенного пункта Смелое опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные вблизи Крымского, применив минометы калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, с 00:30 враг почти 20 минут вел огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников возле Зайцево.

Миномет калибра 82 мм, автоматические гранатометы оккупанты после 11:00 использовали во время обстрелов военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Новолуганского.

На Донецком направлении ночью и утром было неспокойно неподалеку Широкино, где российско-оккупационные войска со стороны Саханки дважды применяли стрелковое оружие.

По имеющейся информации, от начала текущих суток в результате обстрелов потерь в рядах Объединенных сил нет.

Праута добавил, что потери противника в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 13 июля, вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.