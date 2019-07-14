Сутки на Донбассе: двое украинских военных ранены вражескими обстрелами

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, по данным разведки один оккупант ранен.

В течение минувших суток, 13 июля, вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг четыре раза применил запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 13 июля один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Накануне сообщалось, что в Луганской области в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны временно оккупированного г. Золотое-5 был поврежден дом 75-летней женщины в г. Золотое-4.