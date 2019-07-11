Председатель Донецкой ОГА, который находился в обстрелянной автоколонне у Гранитного, не согласовывал поездку со штабом

В пресс-центре Объединенных сил заявили, что на 10 июля не было запланировано никаких мероприятий с участием председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, автомобиль которого стоял рядом с обстрелянным вчера КрАЗом подразделений Объединенных сил, не согласовывал свою поездку со штабом операции Объединенных сил.

Эту информацию УНИАН подтвердили в пресс-центре Объединенных сил.

«В Объединенных силах не было запланировано на вчера никаких мероприятий с председателем Донецкой ОГА, военнослужащие там выполняли свои задачи... Мы не отвечаем за председателя ВГА, все вопросы к нему... Только он или его пресс-служба сможет ответить на вопрос, в каком составе и что он там делал», - сообщили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля на окраине населенного пункта Гранитное оккупанты из ПТРК обстреляли грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Как сообщили СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший председателя Донецкой ОГА Кириленко, который, не предупредив штаб ООС, выехал на передовую.

В связи с обстрелом грузовика президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженными силами Руслану Хомчаку усилить активность военнослужащих по обезвреживанию диверсионных групп.

В пресс-службе главы государства также сообщили, что в результате обстрела автомобиль председателя Донецкой ОГА, который стоял неподалеку, не был поврежден.

Позже в 406-й отдельной артбригаде им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова сообщили, что в результате обстрела погиб 22-летний младший сержант Антон Фака.