Боевики 1,5 часа обстреливали позиции сил АТО в Гранитном: один погибший - СМИ

20:55, 29 марта 2015
Война
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Против украинских военных использовали 122- и 152-миллиметровое оружие.

REUTERS

В поселке Гранитное Донецкой области сегодня в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один боец ранен.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой на военных.

Начиная с 17:00 боевики обстреливали позиции сил антитеррористической операции в Гранитном в течение около полутора часов. Террористы использовали 122- и 152-миллиметровое оружие.

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Отмечается, что украинские военные ответную стрельбу не вели. 

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