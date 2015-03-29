Боевики 1,5 часа обстреливали позиции сил АТО в Гранитном: один погибший - СМИ
20:55, 29 марта 2015Война
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Против украинских военных использовали 122- и 152-миллиметровое оружие.
REUTERS
В поселке Гранитное Донецкой области сегодня в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один боец ранен.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой на военных.
Начиная с 17:00 боевики обстреливали позиции сил антитеррористической операции в Гранитном в течение около полутора часов. Террористы использовали 122- и 152-миллиметровое оружие.
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Отмечается, что украинские военные ответную стрельбу не вели.
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