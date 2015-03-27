В Широкино от осколочного ранения погиб местный житель

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горуправления ГУ МВД Украины в Донецкой области, «мужчина был доставлен из поселка Широкино в морг Мариуполя сотрудниками Красного Креста. Предварительная причина смерти - осколочное ранение».

Установлено, что смертельное ранение мужчина получил 26 марта в 22.55 во время минометного обстрела. Личность потерпевшего установлена.

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В милиции отмечают, что открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, террористы ежедневно обстреливают поселок Широкино, несмотря на договоренности о прекращении огня.

Ранее УНИАН также сообщал, что в Широкино продолжается бой.