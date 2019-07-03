Экономист оценил, во сколько обойдется восстановление Донбасса

Украине стоит восстанавливать Донбасс на подаренные деньги, полагает эксперт.

Экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер считает, что на восстановление части востока Украины понадобится "немерено" денег — речь идет о сотнях миллиардов долларов.

Восстановление Донбасса создаст напряжение на десятилетия на всей украинской территории, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, нашей стране лучше восстанавливать Донбасс на подаренные деньги.

"На восстановление Донбасса денег понадобится немерено. Речь идет о сотнях миллиардов долларов", — отметил собеседник.

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Пасхавер добавил, что, если бы эти сотни миллиардов нашлись у нашей страны, их можно было бы использовать с гораздо большей эффективностью в других сферах, отраслях и на других территориях государства.

"Если это не экономический, а социальный вопрос, тогда могу сказать, что восстановление Донбасса создаст напряжение на десятилетия во всей нашей стране. Ведь, если мы решим, что нам это нужно, мы затормозим развитие нашей страны, решая эту политическую задачу", — сказал экономист.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш говорил, что затраты на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.