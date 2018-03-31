МинВОТ оценивает разминирование Донбасса в 800 милионов долларов

В то же время министр отметил, что это приблизительные цифры.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш оценивает разминирование Донбасса примерно в 800 млн долл.

Такое мнение он высказал в эфире "Радио Свобода".

"Предварительные оценки по разминированию. Хорватия по площади около 50 тысяч квадратных километров. За 20 лет Хорватия потратила чуть больше 800 миллионов долларов на разминирование своей территории, разминирование для развития, чтобы там можно было пахать, сеять, строить", – рассказал Черныш.

На уточняющий вопрос ведущего, можно ли считать, что расходы на разминирование в Украине будут примерно такими же, как и в Хорватии, Черныш ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. Если в общем делать всю оценку, я думаю, что можно… с учетом территорий, которые не контролируются правительством, – то да", - сказал он.

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В то же время министр отметил, что это приблизительные цифры, а полную оценку можно будет сделать после освобождения оккупированных территорий Донбасса.

По мнению Черныша, необходимо создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.

"Несколько законопроектов застряли в Верховной Раде. Надо всем органам власти обратить на это больше внимания. Разминирование – это не только обезвреживание мин или остатков боеприпасов. В зоне боевых действий живут несколько сотен тысяч населения. Эти люди должны быть обучены безопасно обращаться с боеприпасами, чтобы не подрываться, нужно маркировать территорию… Это настолько большой комплекс проблем, на который не обращают внимания. Все говорят о разминировании, а сколько пострадавших, нужна помощь этим людям", – отметил министр.

Как ранее сообщалось, на разминирование территории Донбасса уйдет от 10 до 15 лет. Такие расчеты представили в штабе Антитеррористической операции (АТО) в прошлом году.